Testigo señala que el transformador que explotó estaba en el interior de la tienda Waldo´s

La tragedia provocada por el incendio en Waldo´s de Hermosillo, que mató a 23 personas y dejó heridas a 12 más, es investigada acuciosamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para el deslinde de responsabilidades.

Entre las versiones que corrieron tras el siniestro, está la explosión de un carro, la explosión de un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que otros más apuntan a que estaba dentro de la tienda.

Esta última ha cobrado más fuerza, ya que en redes sociales diversos medios compartieron que la tragedia de Waldo´s se registró debido a que las advertencias de una explosión eran inminentes, pero nadie hizo caso.

Antes de continuar, es importante explicar que un transformador eléctrico es un dispositivo que modifica el voltaje de una corriente alterna (CA), aumentando (elevador) o disminuyendo (reductor) su valor, sin cambiar la frecuencia, que sirve para adaptar los niveles de voltaje en sistemas eléctricos, facilitando la transmisión y distribución eficiente de la energía.

SEÑALAN QUE HABÍA TRANSFORMADOR DENTRO DE LA TIENDA

De acuerdo con un testimonio ventilado en redes sociales, por una persona que prefirió el anonimato, "el transformador estaba encerrado y sin ventilación"; explicó que estaba en condiciones difíciles, ya que no tenía ventilación y encerrado.

Expuso que el aparato estaba fuera de norma, lo que representó un riesgo latente tanto para los empleados, como para los clientes.

"Se notificó el problema y lo ignoraron. El transformador estaba mal instalado, encerrado y sin ventilación... eso era peligroso. Lo hago porque me duele lo que pasó, se pudo haber evitado", manifestó el testigo anónimo.

Asimismo, cuestionó el trabajo que debieron hacer quienes realizaron las verificaciones en el establecimiento antes de que inicie operaciones o en las que está operando:

"Los que emitieron las revisiones tuvieron que darse cuenta que eso era una bomba de tiempo. Que no quede impune, como la guardería ABC, por favor".

En tanto, el luto afecta a los sonorenses, quienes exigen que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades, ya que tragedias como estas no deben ocurrir, mucho menos si quienes deben hacer su trabajo lo apliquen realmente.