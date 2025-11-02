Parten a Guaymas, madre y sus dos hijos fallecidos en la explosión en Waldo´s

Poco después de las 17:00 horas, los cuerpos de Zelma Adilene y a sus dos pequeños hijos, Danna Alejandra y Rafael Alejandro partieron de Hermosillo con destino a Guaymas, donde serán sepultados.

Como se recordará, ellos perdieron la vida en la explosión de la tienda Waldo´s, registrada el sábado 1 de noviembre de 2025, en la capital de Sonora, tragedia que, además de sus muertes, otras 20 personas más fallecieron y 12 resultaron heridas.

El cortejo fúnebre, con los cadáveres de los integrantes de esta familia, fue despedido por familiares y amigos, quienes en el estacionamiento del nosocomio privado, quienes apostados con globos blancos en mano, se despidieron de ellos.

El dolor se palpaba, se respiraba en el ambiente. Y cómo no, si la explosión arrebató los sueños de una familia que acudió a realizar unas compras.

Llegando a Guaymas, serán velados y sepultados por sus familiares, quienes aún siguen conmocionados por esta tragedia.

Por otra parte, de los 12 heridos, aún restan otras seis personas internadas; además, la empresa Waldo´s, a través de un comunicado, informó que colaborarán en las investigaciones con las autoridades, mientras que a las familias les brindarán todo el apoyo.

La investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúan, a fin de deslindar responsabilidades.