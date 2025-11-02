Cecilia Flores cumple diez años de búsqueda de su hijo

A diez años de la desaparición de su hijo, Cecilia Flores, no pierde la esperanza de encontrarlo y continúa su lucha constante apoyada por el colectivo "Madres Buscadoras", moviéndose de un punto a otro descartando zonas.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue fundado por Ceci Flores en 2019, después de la desaparición de sus hijos, y a raíz de esto empezó su activismo en 2015, y la fundación del grupo se dio a raíz de que las autoridades locales no investigaron a fondo su caso, lo que la llevó a unirse a otras madres en la misma situación.

La búsqueda de la sonorense fue en Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. "A diez años que desapareció Alejandro seguimos en una lucha incansable por mi hijo. Hemos tenido siete días de búsqueda incansable, pero lamentablemente ya nos vamos, terminé la búsqueda de Alejandro", expresó la búsqueda.

En esta última visita, Cecilia Flores, dio a conocer que fueron amedrentadas por parte de algunas personas de la misma localidad, narrando que fue un joven directo con el colectivo que se encontraba trabajando y con el chofer que traía el camión de búsqueda, lamentando que pasen ese tipo de situaciones porque exclamando que las madres buscadoras no son sus enemigas.

"Yo vengo constantemente a Juan José Ríos, a buscar a Alex y a todos los desaparecidos. No buscamos culpables ni justicia, ni andamos buscando dañar a nadie. No nos llevamos buscando tiraderos, no nos llevamos buscando casas de seguridad", expresó Cecilia Flores.

Además, manifestó que, si alguien tiene un familiar desaparecido, las madres son las únicas que en algún momento los buscarían. "No nos miren como enemigas o como una oposición para lo que ustedes hacen. Nosotros somos unas madres desesperadas, con ansias de encontrar a nuestros desaparecidos y por eso venimos a este lugar a luchar por ellos".

Cecilia Flores, también recalcó que continuarán con la lucha y trabajo de búsqueda, y asimismo invitó a todos los que se quieran sumar a las búsquedas porque siempre hace falta manos para poder acudir a los puntos reportados.