Cierra Protección Civil tiendas Waldos en Navojoa

La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) Navojoa cerró de manera temporal las tiendas Waldos situadas en la ciudad, esto como medida preventiva hasta aprobar una nueva verificación integral de seguridad.

La medida se presenta tras la tragedia registrada en Hermosillo durante la tarde del sábado, en el que una sucursal de la misma cadena comercial registrara un incendio, con resultado de 23 personas que perdieron la vida y más de 10 heridos.

Edmundo Valdez Reyes, titular de la UMPC, detalló que con esta medida, se está priorizando el que sean entornos seguros, tanto para los clientes, como para los trabajadores, con la idea de que no se repitan accidentes lamentables.

Las tientas que registraron un cierre temporal, están ubicadas en Pesqueira y Josefa Ortiz, No Reelección e Hidalgo y García Morales y Allende.

"Las cadenas de negocios manejan las mismas políticas y formas de trabajar, en este contexto se deberían verificar todas las tiendas e identificar patrones de riesgo", especificó.

Valdez Reyes resaltó que de estar todo bien, no se tendría ningún inconveniente en su operación, por lo que la UMPC se encuentra en la mejor disposición de colaborar con el fortalecimiento de la seguridad.

Protección Civil informó que estas inspecciones se extenderán a otros establecimientos comerciales de la ciudad con el fin de prevenir incidentes similares y asegurar que todos los negocios cumplan con los protocolos de seguridad establecidos.