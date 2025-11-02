Lupita Castro, joven embarazada, entre las víctimas del incendio en Waldo´s Hermosillo

Un devastador incendio en el establecimiento "Waldo´s", ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en pleno Centro de Hermosillo, cobró la vida de 23 personas la tarde de este sábado, entre ellas la joven Lupita Castro, quien se encontraba embarazada.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se habría originado por la falla de un transformador que comenzó a emitir humo, lo que provocó que decenas de personas se resguardaran dentro del local. Las labores de rescate revelaron una escena de horror: múltiples personas intoxicadas y atrapadas, algunas ya sin vida.

LUPITA CASTRO, JOVEN EMBARAZADA, ENTRE LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO

Entre las víctimas mortales se encontraba Lupita Castro, una joven mujer embarazada que, según trascendió, se encontraba acompañada de su hermanito de apenas siete años. La noticia de su fallecimiento conmovió profundamente a la comunidad, especialmente por el mensaje que su esposo, Rey Vázquez Joel, compartió en redes sociales:

"El amor de mi vida... tantos momentos juntos, risas, llantos, bailes, todo lo que pasamos, y un maldito accidente te arrebató la vida junto con nuestra bebé. Era juntos para toda la vida, mi amor, como te había prometido, y te me fuiste. Ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Perdóname por no haber alcanzado a llegar a salvarte... no alcancé a salvarlas. Eras, eres y siempre serás el amor de mi vida. Descansa en paz, mi reina hermosa. Era yo el que se tenía que haber ido, no tú."

El mensaje de Rey refleja el dolor de quien pierde no solo a su compañera de vida, sino también el sueño de una familia que apenas comenzaba a formarse.

VÍCTIMAS DEL INCENDIO EN WALDO´S HERMOSILLO

Según la Cruz Roja Mexicana, entre las 23 víctimas se encuentran 12 mujeres, 5 hombres, 4 niños y 2 niñas. Además, 12 personas resultaron lesionadas y cinco más fueron trasladadas a hospitales cercanos.

El incendio ha dejado consternada a toda la capital sonorense. Durante horas, el perímetro fue resguardado por las autoridades, mientras ciudadanos se congregaban en silencio, conmovidos por una tragedia que enluta a todo Hermosillo.