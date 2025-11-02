Madre e hijos entre las víctimas mortales de la explosión del Waldo´s de Hermosillo; eran originarios de Guaymas

La tragedia que ocurrió la tarde del sábado en el centro de Hermosillo en una tienda Waldo´s, cobró la vida de Zelma Adilene y sus dos hijos pequeños, Danna y Rafael Alejandro, una familia originaria de Guaymas que se encontraba en la tienda realizando compras para el Día de Muertos cuando ocurrió la devastadora explosión.

El siniestro, que dejó un saldo de 23 personas fallecidas entre ellas 12 mujeres, 5 hombres, 4 niños y 2 niñas y seis lesionados hospitalizados, ha generado profunda consternación entre la comunidad sonorense, que este domingo rindió homenaje a las víctimas con altares y flores en el lugar del desastre.

MADRE E HIJOS ENTRE LAS VÍCTIMAS MORTALES DE LA EXPLOSIÓN DEL WALDO´S

De acuerdo con información difundida en redes sociales, Zelma Adilene y sus hijos murieron atrapados por el fuego y el humo dentro del local. El fiscal general del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, explicó que la mayoría de las víctimas fallecieron por inhalación de gases tóxicos, lo que facilitará su identificación mediante peritajes forenses.

Una amiga cercana de la joven madre compartió un mensaje de despedida en redes sociales, donde reveló que Zelma trabajaba en el Hospital San José de Hermosillo.

"Compañeros y amistades de nuestra querida ZELMA ADILENE. Hoy entre 9 y 10 am estará siendo llevada por última vez a las instalaciones de HOSPITAL SAN JOSÉ, para quien guste acompañar en este momento. Después serán trasladados a Guaymas para sus servicios funerarios. Descansa en paz nuestra querida amiga Zelma y sus hijitos Danna y Rafael Alejandro."

Tras el homenaje en el hospital, los cuerpos de Zelma y sus hijos serán trasladados a Guaymas, donde se llevará a cabo su cristiana sepultura.

INVESTIGACIONES SOBRE LA EXPLOSIÓN

Aunque aún no se ha confirmado la causa exacta del estallido, las autoridades manejan como hipótesis preliminar un accidente relacionado con un transformador eléctrico dentro del establecimiento.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo mantiene acordonada la zona para garantizar el acceso seguro de los peritos, quienes desde la mañana del domingo inspeccionan los escombros y estructuras dañadas con el fin de determinar el origen del siniestro.