Clima en Sonora hoy 2 de noviembre: contrastes de temperatura entre la sierra y el sur del estado

El estado de Sonora vivirá este domingo 2 de noviembre un contraste de temperaturas, con amaneceres fríos en la sierra y un ambiente caluroso durante la tarde en gran parte del territorio, según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

CONDICIONES GENERALES DEL CLIMA EN SONORA

De acuerdo con el pronóstico, un sistema anticiclónico ubicado sobre la península de Baja California mantendrá condiciones estables y cielos mayormente despejados en la mayor parte del estado. Sin embargo, la corriente en chorro subtropical aportará humedad hacia el sur de Sonora, lo que podría generar nublados y lluvias ligeras en esa zona.

Durante las primeras horas del día se esperan temperaturas frías a frescas, que oscilarán entre los 5 y 14 grados Celsius en la región montañosa. En contraste, por la tarde el ambiente será cálido a caluroso, con máximas que podrían alcanzar entre 36 y 38 grados en municipios del centro y sur.

También se prevén rachas de viento superiores a los 65 km/h en la región noreste del estado, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas abiertas o de tránsito carretero.

CLIMA EN SONORA

Hermosillo: La capital amaneció con 19°C y 85 por ciento de humedad. Se espera una jornada calurosa con máxima de 35°C, vientos de hasta 30 km/h y cielo despejado sin posibilidad de lluvia.

Ciudad Obregón: Inició el día con 21°C y humedad del 95 por ciento. Se pronostica una máxima de 33°C, vientos moderados y cielo despejado sin lluvias.

Nogales: Con una temperatura mínima de 8°C, la ciudad registró un amanecer frío. La máxima llegará a 28°C, con vientos que podrían alcanzar los 50 km/h y sin probabilidad de precipitaciones.

San Luis Río Colorado: Arrancó con 16°C y baja humedad del 30 por ciento. Se espera un día cálido, con máxima de 33°C, vientos de hasta 40 km/h y cielos despejados.

Navojoa: Reportó 20°C de mínima y 95 por ciento de humedad. Durante la tarde el termómetro alcanzará 36°C, con cielo mayormente despejado y sin lluvias.

Agua Prieta: La jornada comenzó con 8°C y humedad del 60 por ciento. Se prevé una máxima de 29°C, con vientos de hasta 50 km/h y sin presencia de lluvia.

Guaymas: Registró una mínima de 21°C y humedad alta del 95 por ciento. La temperatura máxima será de 29°C, con cielo parcialmente nublado y una ligera posibilidad de lluvia del 20 por ciento.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los reportes meteorológicos, abrigarse adecuadamente durante las mañanas frías y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor. Además, se recomienda tener precaución ante las fuertes rachas de viento que podrían presentarse en algunas zonas del estado.