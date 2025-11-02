Joven pareja de Baviácora pierde la vida en la explosión de Hermosillo

La explosión registrada la tarde del sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo´s de Hermosillo dejó una profunda huella en la comunidad sonorense. Entre las víctimas mortales se encontraba una joven pareja originaria de Baviácora, identificada como Guadalupe Córdova y Jesús Murrieta, quienes perdieron la vida en medio del siniestro que estremeció la capital del estado.

Amigos, familiares y conocidos de los jóvenes compartieron en redes sociales mensajes de despedida y condolencias. Uno de los textos más difundidos expresaba: "Guadalupe Córdova y Jesús Murrieta, quienes lamentablemente perdieron la vida en la reciente explosión ocurrida en Hermosillo, nos reunimos en oración y solidaridad ante tan irreparable pérdida, deseando fortaleza y consuelo a quienes hoy sufren su partida. Su amor y su luz permanecerán siempre en la memoria de quienes los conocieron".

LA EXPLOSIÓN QUE SACUDIÓ EL CORAZÓN DE HERMOSILLO

El estallido ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando una violenta detonación se registró en la tienda Waldo´s, ubicada en la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, en pleno centro de Hermosillo. De inmediato, el fuego se extendió dentro del local, atrapando a clientes y trabajadores que intentaron refugiarse en el interior del establecimiento.

Los primeros reportes indican que el saldo preliminar asciende a 23 personas fallecidas, entre ellas cuatro menores, y más de 10 personas heridas. El impacto del siniestro provocó el cierre temporal de comercios aledaños ante el temor de nuevas explosiones.

Bomberos de Hermosillo, Protección Civil, Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron rápidamente para controlar el incendio y rescatar a las víctimas. Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales, principalmente a la Clínica del Noroeste, donde se les brindó atención médica de urgencia.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar la zona y permitir el acceso a las unidades de emergencia, mientras se realizaban las labores de rescate y enfriamiento del área.

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DEL SINIESTRO

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta de la explosión. Los primeros indicios apuntan a que el estallido pudo haberse originado por la explosión de un vehículo estacionado afuera del local, aunque no se descarta la presencia de materiales inflamables que intensificaron el fuego.

El director de Bomberos de Hermosillo, Francisco Matty Ortega, confirmó que el incendio fue controlado y que se iniciaron los peritajes para esclarecer lo ocurrido. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, se evitó que el fuego se propagara a los comercios vecinos.

UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

El Gobierno Municipal de Hermosillo informó que se mantiene en coordinación con las autoridades estatales y de protección civil para continuar con los trabajos de rescate, atención a víctimas y evaluación de daños.

Mientras tanto, la comunidad de Baviácora y Hermosillo se unen en el dolor por la pérdida de Guadalupe y Jesús, una pareja que fue sorprendida por la tragedia en un día que marcó la historia reciente de Sonora.