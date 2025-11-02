Clima en Hermosillo hoy 2 de noviembre; continúan altas temperaturas con máximas cerca de los 40°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 36°C y una mínima de 18°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y muy cálido por la tarde de este domingo.

Para hoy 2 de noviembre, se espera una sensación térmica de 33 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:37 y el atardecer será a las 17:36, brindando un total de 11 horas y 1 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 44, considerada como “Moderada”, lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 21 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmosfera, posicionado sobre la península de Baja California, mantendrá condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados.

Asimismo, la corriente en chorro subtropical ocasionará un flujo de humedad que generará nublados sobre municipios del sur del estado pudiendo ocasionar lluvias ligeras para dicho sector.

Además, en la zona montañosa del estado de Sonora, se mantendrá un ambiente de frío a fresco, con valores que oscilen entre los 5 a los 15°C al amanecer.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 2 DE NOVIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 19°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 36°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 28°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del lunes 3 de noviembre

Temperatura: 20°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: