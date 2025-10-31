  • 24° C
Hermosillo

Día de Brujas: Cineteca Sonora tiene estas espeluznantes películas para hoy y mañana

El recinto de la capital sonorense invita al público en general a vivir la experiencia cinematográfica que celebra el arte del miedo

Oct. 31, 2025
Si eres amante del cine de terror y aún no tienes plan para cerrar octubre, la Cineteca Sonora tiene justo lo que necesitas, con una cartelera ideal para quienes buscan una experiencia distinta durante estas fechas.

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, el recinto de la capital sonorense se llena de sustos, cine independiente y producciones internacionales con un ciclo especial dedicado al Halloween y al Día de Brujas.

Las proyecciones arrancaron el pasado martes con una doble función escalofriante: “Possum” (2018), del director británico Matthew Holness, una inquietante historia sobre un titiritero atormentado por su pasado; y “Bárbara” (2022), de Zach Cregger, un filme que mezcla horror psicológico con crítica social, ambas clasificadas B15 y proyectadas a las 18:00 y 20:00 horas, respectivamente.

HALLOWEEN EN LA CINETECA NACIONAL

Para este viernes 31 de octubre, la Cineteca rendirá tributo al espíritu del Día de Brujas con una cartelera imperdible. A las 18:00 horas se proyectará la cubana “Juan de los Muertos” (2011), una comedia zombi con tintes políticos que se ha convertido en una cinta de culto en Latinoamérica.

Luego, a las 20:00 horas, llegará el turno de “Una Película de Miedo” (2000), un clásico del humor negro que parodia los clichés del terror. La noche cerrará con el estreno de “La Hora de la Desaparición” (2025), una propuesta contemporánea que promete mantenerte al borde del asiento.

Y para dar inicio a noviembre, el 1 de noviembre la programación continuará con “Paranorman” (2012), una animación que combina fantasmas y aventuras; seguida de “Juntos Hasta la Muerte” (2025), una historia romántica con tintes sobrenaturales.

Además, se presentará el ciclo “Imágenes en Resistencia”, con los documentales “Nendok, entre lagunas” y “El Llanto de las Tortugas”, proyectados a partir de las 19:30 horas.

La Cineteca Sonora invita al público a asistir con familia o amigos, pero recomienda verificar la clasificación de cada cinta (A, B, B15 o C) antes de asistir. Y como detalle extra: puedes llevar tus propias palomitas, snacks y bebidas, siempre y cuando deposites los residuos al salir.

Una semana ideal para celebrar el miedo, el arte y el buen cine, todo en un mismo lugar.

