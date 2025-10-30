Clima en Hermosillo hoy 30 de octubre; continúan altas temperaturas por la tarde

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 35°C y una mínima de 20°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y muy cálido por la tarde de este jueves.

Para hoy 30 de octubre, se espera una sensación térmica de 33 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:35 y el atardecer será a las 17:39, brindando un total de 11 horas y 5 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 47, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 25 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que frente frío núm. 11 y su masa de aire polar asociada se desplazarán sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical, originarán descenso de la temperatura y vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en las regiones del noreste y norte del estado.

Además, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables que de paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia en todo el estado de Sonora.

A su vez, la masa de aire polar originará amaneceres fríos a frescos (3°C a 14°C) en la región montañosa durante los próximos 3 días.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 30 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 20°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 34°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 27°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 31 de octubre

Temperatura: 20°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO