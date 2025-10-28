Clima en Hermosillo hoy 28 de octubre; se espera una tarde con máxima de 36°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 36°C y una mínima de 18°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y muy cálido por la tarde de este martes.

Para hoy 28 de octubre, se espera una sensación térmica de 33 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:33 y el atardecer será a las 17:40, brindando un total de 11 horas y 9 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 43, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 28 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se mantendrán condiciones estables con cielos mayormente despejados en todo el estado de Sonora. A su vez, habrá amaneceres fríos a frescos (5°C a 14°C) en la región montañosa y un ambiente cálido a caluroso (36°C a 38°C) en todo el estado durante la tarde.

Además, se prevé la aproximación del frente frío número 11 que generará un descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas (40 a 60 km/h) en el noroeste del territorio sonorense.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 28 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 18°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 35°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 27°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 29 de octubre

Temperatura: 19°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: