Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 31 de octubre; el calor no se va de la capital sonorense

Las altas temperaturas seguirán rondando los 35°C en la ciudad, sin embargo, se prevé que los valores mínimos desciendan ligeramente en próximos días

Oct. 31, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 33°C y una mínima de 19°C, registrando un ambiente más fresco por la mañana y muy cálido por la tarde de este viernes.

Para hoy 31 de octubre, se espera una sensación térmica de 31 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:36 y el atardecer será a las 17:38, brindando un total de 11 horas y 4 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 43, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 44 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la masa de aire polar asociada al frente frío se desplazará sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional y generará vientos moderados con posibles tolvaneras en las regiones antes mencionadas.

Además, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables que de paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia en todo el estado de Sonora. También, mantendrá temperaturas máximas de 35 a 39°C en todo el territorio.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 31 DE OCTUBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 20°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 32°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 26°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del sábado 1 de noviembre

  • Temperatura: 20°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  • Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  • Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  • Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  • Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
