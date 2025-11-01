  • 24° C
Hermosillo

Cajera evita secuestro al activar botón de pánico en banco del centro de Hermosillo

La acción de la empleada permitió que la víctima fuera rescatada sana y salva, y que las autoridades detuvieran a uno de los presuntos responsables

Nov. 01, 2025
Un intento de secuestro ocurrido la mañana del viernes 31 de octubre en pleno centro de Hermosillo fue frustrado gracias a la rápida reacción de una cajera bancaria, quien activó el botón de pánico tras notar que un cliente se encontraba bajo amenaza.

CAJERA FRUSTRA INTENTO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN BANCO

La empleada, sin dudarlo, alertó a las autoridades sobre la situación de riesgo. Su acción permitió que la víctima fuera rescatada sana y salva, y que las autoridades detuvieran a uno de los presuntos responsables.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), los hechos comenzaron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando un hombre de 55 años fue sorprendido en su despacho, ubicado en la colonia Centro.

Un individuo ingresó al lugar con el rostro cubierto, lo empujó al interior y, junto con otros dos cómplices, lo sometió y obligó a subir a su propio vehículo.

Los agresores lo trasladaron hasta una sucursal bancaria situada en la avenida Aquiles Serdán y José María Yáñez, donde lo presionaron para que retirara una fuerte cantidad de dinero. Al entrar al banco, el hombre logró advertirle discretamente a la cajera lo que estaba ocurriendo.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron al lugar, logrando ubicar al hombre dentro del banco y rescatarlo sin lesiones. Los presuntos secuestradores intentaron huir, pero uno de ellos fue detenido durante el operativo desplegado en la zona.

La FGJE informó que ya se abrió una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad y robo, y precisó que el hecho no está relacionado con cobros de piso, como se había especulado en redes sociales. Las autoridades continúan las labores para dar con los otros dos involucrados.

Este caso puso de relieve la importancia de los protocolos de emergencia en instituciones bancarias. La rápida reacción de la cajera, una decisión tan valiente como profesional, evitó que la situación terminara en tragedia.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


