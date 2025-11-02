  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 2 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Miles acuden a los panteones

Continúa la tradición por parte de las familias en Navojoa

Nov. 02, 2025
Miles acuden a los panteones

Como todos los años, miles de navojoenses acudieron a los panteones Viejo, Jardín y Las Piedritas, los tres principales del Municipio, para cumplir con la añeja tradición del Día de Muertos.

Desde temprana hora de este sábado, familias de todos los sectores sociales llevaron ofrendas y flores a las tumbas de sus seres queridos, para después sentarse a platicar, recordar y también rezar.

La señora Eloísa Vélez, de San Ignacio Cohuirimpo, quien visitó a su madre en el panteón Las Piedritas, acompañada de sus hijos, dijo que a ella le gusta mucho cumplir con esta celebración.

“Es cierto que cada vez más son menos los fallecidos que son sepultados, pero a los que están en los panteones, pues siempre hay que visitarlos en este día”, expresó.

Dijo que, aunque la mayoría de las personas acuden a los panteones durante la noche, ella prefiere hacerlo en el día, para evitar el tráfico y otros problemas.

En tanto, el Ayuntamiento de Navojoa se preparó con operativos de limpieza, seguridad y mantenimiento, para garantizar que las familias pudieran visitar los cementerios en óptimas condiciones.

Más de cien elementos de la Comisaría de Seguridad Pública se desplegaron en los tres panteones urbanos, con el fin de prevenir actos delictivos, mantener el orden público y agilizar la circulación vehicular y peatonal al exterior e interior de los camposantos.

Por lo que respecta a las ocho comisarías, se hizo cargo el personal de las bases operativas municipales, lo que asegurará una respuesta más rápida y eficiente.

Asimismo, el Cuerpo de Bomberos distribuyó 20 elementos y 12 paramédicos en los tres panteones de la ciudad, con un vehículo bombero y una ambulancia en cada uno.

Por la Dirección de Salud se asignaron paramédicos y unidades en Masiaca, Fundición y Las Piedritas, mientras que el DIF puso al servicio una ambulancia equipada y con personal especializado.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Piden evitar flores naturales en panteones
Sonora

Piden evitar flores naturales en panteones

Noviembre 02, 2025

En caso de usarlas, recomiendan colocar esponja para evitar estancamiento de agua y criaderos de moscos

Accidente posible causa de incendio en Hermosillo: FGJES
Sonora

Accidente posible causa de incendio en Hermosillo: FGJES

Noviembre 01, 2025

La Fiscalía estatal informó que solo hay cinco personas hospitalizadas; tienda afirma que colaborará con investigaciones

Gobernador Alfonso Durazo confirma 23 muertos tras explosión en tienda Waldos de Hermosillo
Sonora

Gobernador Alfonso Durazo confirma 23 muertos tras explosión en tienda Waldo's de Hermosillo

Noviembre 01, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum también envió condolencias y manifestó su disposición de apoyar en lo que se necesite