Miles acuden a los panteones

Como todos los años, miles de navojoenses acudieron a los panteones Viejo, Jardín y Las Piedritas, los tres principales del Municipio, para cumplir con la añeja tradición del Día de Muertos.

Desde temprana hora de este sábado, familias de todos los sectores sociales llevaron ofrendas y flores a las tumbas de sus seres queridos, para después sentarse a platicar, recordar y también rezar.

La señora Eloísa Vélez, de San Ignacio Cohuirimpo, quien visitó a su madre en el panteón Las Piedritas, acompañada de sus hijos, dijo que a ella le gusta mucho cumplir con esta celebración.

“Es cierto que cada vez más son menos los fallecidos que son sepultados, pero a los que están en los panteones, pues siempre hay que visitarlos en este día”, expresó.

Dijo que, aunque la mayoría de las personas acuden a los panteones durante la noche, ella prefiere hacerlo en el día, para evitar el tráfico y otros problemas.

En tanto, el Ayuntamiento de Navojoa se preparó con operativos de limpieza, seguridad y mantenimiento, para garantizar que las familias pudieran visitar los cementerios en óptimas condiciones.

Más de cien elementos de la Comisaría de Seguridad Pública se desplegaron en los tres panteones urbanos, con el fin de prevenir actos delictivos, mantener el orden público y agilizar la circulación vehicular y peatonal al exterior e interior de los camposantos.

Por lo que respecta a las ocho comisarías, se hizo cargo el personal de las bases operativas municipales, lo que asegurará una respuesta más rápida y eficiente.

Asimismo, el Cuerpo de Bomberos distribuyó 20 elementos y 12 paramédicos en los tres panteones de la ciudad, con un vehículo bombero y una ambulancia en cada uno.

Por la Dirección de Salud se asignaron paramédicos y unidades en Masiaca, Fundición y Las Piedritas, mientras que el DIF puso al servicio una ambulancia equipada y con personal especializado.