Accidente posible causa de incendio en Hermosillo: FGJES

La Fiscalía de Sonora informó que la principal hipótesis sobre el incendio ocurrido en un establecimiento comercial de Hermosillo es que se trató de un accidente.

La investigación está enfocada en un transformador que se encontraba dentro del local, que podría haber sido el origen del fuego.

Actualmente, el Departamento de Bomberos sigue trabajando en la remoción de escombros y en la evaluación de la estructura del edificio. Aún no se ha permitido el acceso al interior para que los peritos puedan llevar a cabo un análisis exhaustivo y confirmar o descartar la posible causa del siniestro.

Hasta el momento, cinco personas continúan hospitalizadas, algunas con lesiones de gravedad, en los siguientes hospitales:

2 personas en la Clínica del Noroeste.

1 persona en el Hospital Ocaranza del ISSSTE.

1 persona en el Hospital HGZ14 del IMSS Ordinario.

1 persona en el Hospital HGZ2 del mismo IMSS Ordinario.

La Fiscalía mantiene abierta la línea de investigación y estará brindando más detalles conforme avance el trabajo de los peritos y bomberos.

TIENDA WALDO´S LAMENTA LO OCURRIDO

Por su parte la tienda minorista Waldo´s compartió un breve comunicado en el que lamentó lo sucedido y se dijo que las causas seguían siendo investigadas y que la empresa está colaborando de manera responsable y transparente en lo que se requiera.