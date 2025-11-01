  • 24° C
Sonora

Gobernador Alfonso Durazo confirma 23 muertos tras explosión en tienda Waldo's de Hermosillo

La presidenta Claudia Sheinbaum también envió condolencias y manifestó su disposición de apoyar en lo que se necesite

Nov. 01, 2025
La tragedia ha conmocionado al estado y al país.
En un comunicado a través de un video, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que el saldo de víctimas fatales tras la explosión en la tienda Waldo's en el centro de Hermosillo asciende a 23 personas, mientras que otras 11 resultaron lesionadas y están siendo atendidas en diferentes hospitales de la ciudad.

 Entre las víctimas se incluyen menores de edad, lo que ha generado una gran conmoción en la comunidad.

Durazo Montaño expresó su profunda solidaridad con las familias afectadas, asegurando que las autoridades están brindando todo el apoyo necesario. "Les expreso solidaridad, apoyo y cercanía. He instruido a todas las dependencias a brindar acompañamiento integral. Nadie enfrentará esto solo", comentó el gobernador en el video.

El mandatario también destacó el profesionalismo de los cuerpos de emergencia que llegaron rápidamente al lugar para controlar la situación, lo que permitió salvar vidas y mitigar los daños mayores. "Los cuerpos de emergencia actuaron con gran profesionalismo controlando la situación", afirmó.

En cuanto a las investigaciones, el gobernador anunció que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del siniestro y las responsabilidades correspondientes.

"He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para establecer las causas y determinar responsabilidades. Lo haremos con seriedad, verdad y justicia", aseguró Durazo Montaño, subrayando su compromiso con la transparencia y la justicia.

CLAUDIA SHEINBAUM ENVÍA CONDOLENCIAS 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum también lamentó la tragedia y afirmó que ha estado en comunicación constante con el gobernador Alfondo Durazo para apoyar en lo que se necesite, además de que instruyó a Rosa Icela Rodríguez para que envíe un equipo para atender a los familiares y heridos. 

LA TRAGEDIA Y SUS CONSECUENCIA

Este trágico suceso, que ocurrió la tarde de este sábado 1 de noviembre, ha dejado una huella profunda en Hermosillo. La explosión no solo afectó a los empleados y clientes de la tienda Waldo's, sino también a varios transeúntes y negocios cercanos, quienes sufrieron daños materiales significativos.

Las autoridades siguen trabajando en el lugar y piden a la población mantenerse alejada de la zona mientras continúan con las labores de rescate y seguridad.

César Leyva
