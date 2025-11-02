  • 24° C
Sonora

Piden evitar flores naturales en panteones

En caso de usarlas, recomiendan colocar esponja para evitar estancamiento de agua y criaderos de moscos

Nov. 02, 2025
Un llamado a la población a mantener las medidas preventivas que eviten la proliferación del mosquito transmisor del dengue en los panteones del Estado realiza la Secretaría de Salud con motivo de las festividades del Día de Muertos.

La dependencia destacó la importancia de que, durante las visitas a los camposantos, las y los sonorenses contribuyan a mantener los espacios limpios y libres de recipientes que acumulen agua, pues estos pueden convertirse en criaderos de mosquitos; por ello, se recomienda limpiar tumbas, nichos y macetas sin orificios de desagüe, además de eliminar cacharros, escombros, maleza y basura en los alrededores.

Asimismo, se exhortó a sustituir las flores naturales en agua por arreglos secos o artificiales, elaborados con eucalipto, lavanda, nubecita o geranios, ya que además de durar más tiempo, ayudan a repeler a los mosquitos. En caso de preferir flores naturales, se sugiere colocarlas en esponja floral, la cual absorbe el agua y evita que se estanque, impidiendo así la formación de criaderos.

La Secretaría de Salud recordó que el mosquito Aedes aegypti deposita sus huevecillos en agua limpia y, en tan sólo unos días, nacen larvas que se convierten en insectos adultos capaces de transmitir el dengue, por lo que mantener los espacios secos y limpios es una de las acciones más efectivas para evitar su reproducción.

Además, se invitó a la ciudadanía a protegerse de las picaduras utilizando ropa de manga larga, colores claros y repelente que contenga DEET, aplicándolo por la mañana y antes del anochecer, cuando aumenta la actividad del mosquito.

Redacción
