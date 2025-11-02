Carmen Cecilia Aguilar, empleada del Gobierno de Sonora, entre las víctimas del incendio en Waldo´s Hermosillo

La tragedia ocurrida la tarde del sábado 1 de noviembre en el centro de Hermosillo cobró la vida de 23 personas, entre ellas Carmen Cecilia Aguilar Tirado, una reconocida trabajadora de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) del Gobierno de Sonora.

Carmen Cecilia fue identificada por sus familiares horas después del incendio en la tienda Waldo´s, ubicada sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez.

CARMEN CECILIA AGUILAR ENTRE LAS VÍCTIMAS MORTALES DEL INCENDIO EN WALDO´S

Su hermano, Jorge Martín Aguilar, confirmó la noticia a través de redes sociales con un mensaje lleno de dolor: "Nuestra hermana ha partido a la Casa de Dios. No debió pasar así... Aquí siempre te vamos a recordar... QEPD Carmen Cecilia Aguilar Tirado".

Colegas y amigos lamentaron su fallecimiento y recordaron su compromiso y calidez. Norman Navarro Cruz, compañero de trabajo, expresó un emotivo mensaje: "Ella debería haber regresado a su casa en la colonia Centenario, para volver a saludarnos y regresar a trabajar en una oficina del Gobierno del Estado de Sonora donde estuvo muchos años de su vida... Ella tenía que regresar para estar en la fiesta del Día de Muertos, pero no para ser parte de ellos".

INCENDIO EN WALDO´S HERMOSILLO

El incendio, ocurrido alrededor de las 15:00 horas, habría sido provocado por una falla en un transformador dentro del establecimiento, según informaron autoridades locales.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó un saldo preliminar de 23 fallecidos y 12 personas lesionadas, incluidos menores de edad. "He instruido a todas las dependencias del Gobierno del Estado a brindar acompañamiento integral, atención médica, psicológica y social. Nadie enfrentará este dolor en soledad", declaró el mandatario.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, señaló que la mayoría de las víctimas murió por inhalación de gases tóxicos y que los cuerpos serán identificados mediante procedimientos forenses. También indicó que, hasta el momento, no hay indicios de que el siniestro haya sido provocado.