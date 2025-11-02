  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 2 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Carmen Cecilia Aguilar, empleada del Gobierno de Sonora, entre las víctimas del incendio en Waldo´s Hermosillo

Trabajadora de SIDUR del Gobierno de Sonora, fue una de las 23 víctimas del incendio ocurrido en la tienda Waldo´s del centro de Hermosillo

Nov. 02, 2025
Carmen Cecilia Aguilar, empleada del Gobierno de Sonora, entre las víctimas del incendio en Waldo´s Hermosillo

La tragedia ocurrida la tarde del sábado 1 de noviembre en el centro de Hermosillo cobró la vida de 23 personas, entre ellas Carmen Cecilia Aguilar Tirado, una reconocida trabajadora de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) del Gobierno de Sonora

Carmen Cecilia fue identificada por sus familiares horas después del incendio en la tienda Waldo´s, ubicada sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez.

CARMEN CECILIA AGUILAR ENTRE LAS VÍCTIMAS MORTALES DEL INCENDIO EN WALDO´S

Su hermano, Jorge Martín Aguilar, confirmó la noticia a través de redes sociales con un mensaje lleno de dolor: "Nuestra hermana ha partido a la Casa de Dios. No debió pasar así... Aquí siempre te vamos a recordar... QEPD Carmen Cecilia Aguilar Tirado". 

Colegas y amigos lamentaron su fallecimiento y recordaron su compromiso y calidez. Norman Navarro Cruz, compañero de trabajo, expresó un emotivo mensaje: "Ella debería haber regresado a su casa en la colonia Centenario, para volver a saludarnos y regresar a trabajar en una oficina del Gobierno del Estado de Sonora donde estuvo muchos años de su vida... Ella tenía que regresar para estar en la fiesta del Día de Muertos, pero no para ser parte de ellos". 

imagen-cuerpo

INCENDIO EN WALDO´S HERMOSILLO

El incendio, ocurrido alrededor de las 15:00 horas, habría sido provocado por una falla en un transformador dentro del establecimiento, según informaron autoridades locales.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó un saldo preliminar de 23 fallecidos y 12 personas lesionadas, incluidos menores de edad. "He instruido a todas las dependencias del Gobierno del Estado a brindar acompañamiento integral, atención médica, psicológica y social. Nadie enfrentará este dolor en soledad", declaró el mandatario. 

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, señaló que la mayoría de las víctimas murió por inhalación de gases tóxicos y que los cuerpos serán identificados mediante procedimientos forenses. También indicó que, hasta el momento, no hay indicios de que el siniestro haya sido provocado. 

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Madre e hijos entre las víctimas mortales de la explosión del Waldo´s de Hermosillo; eran originarios de Guaymas
Sonora

Madre e hijos entre las víctimas mortales de la explosión del Waldo´s de Hermosillo; eran originarios de Guaymas

Noviembre 02, 2025

La explosión ocurrida en una tienda Waldo´s del centro de Hermosillo dejó 23 personas sin vida, entre ellas Zelma Adilene y sus dos hijos pequeños

Clima en Sonora hoy 2 de noviembre: contrastes de temperatura entre la sierra y el sur del estado
Sonora

Clima en Sonora hoy 2 de noviembre: contrastes de temperatura entre la sierra y el sur del estado

Noviembre 02, 2025

Un sistema anticiclónico ubicado sobre la península de Baja California mantendrá condiciones estables y cielos mayormente despejados en el estado

Joven pareja de Baviácora pierde la vida en la explosión de Hermosillo
Sonora

Joven pareja de Baviácora pierde la vida en la explosión de Hermosillo

Noviembre 02, 2025

Amigos, familiares y conocidos de los jóvenes compartieron en redes sociales mensajes de despedida y condolencias