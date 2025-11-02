Acuden 80 mil a visitar los panteones en Navojoa

Un total de 80 mil personas visitaron los panteones de Navojoa durante lo que fue la ceremonia de velación por el Día de Muertos, en el que gracias al operativo de seguridad y vigilancia se logró mantener el saldo blanco.

Según el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, se logró conservar la tranquilidad y cumplir con la tradición al interior de los 13 panteones con los que cuenta la ciudad, la vigilancia durante los días 1 y 2 noviembre.

"Agradezco todo el trabajo, la dedicación, la responsabilidad y el trabajo de cada dependencia y corporación por su entusiasmo, para que la familias pasaran una velada digna, segura y feliz", externó.

El programa de seguridad en esta ocasión, se llevó a los panteones Jardín, Viejo, y Las Piedritas, situados en el área urbana, además en las comisarías, con los campos santos ubicados en Santa María del Buáraje, Guayparín, Rosales, Camoa, Tesia, Masiaca, Bacabachi, Pueblo Mayo, Cohuirimpo y Recodo, en donde se reforzará la seguridad.

Así mismo, resaltó la colaboración ciudadana para mantener la tranquilidad al interior de los panteones, evitando con ello cualquier incidente o congestionamiento vial.

Hasta la tarde del domingo, visitantes seguían llegando a los panteones de Navojoa para visitar a los fieles difuntos.