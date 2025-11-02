Localizan sin vida a Jhoanna Hernández, empleada de Waldos buscada tras el incendio en Hermosillo

La tragedia que sacudió el centro de Hermosillo continúa cobrando víctimas. Autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Jhoanna Hernández, joven cajera de la tienda Waldos, quien era buscada por su familia desde el pasado sábado tras la explosión e incendio en el establecimiento.

LA JOVEN FUE UNA DE LAS VÍCTIMAS DEL SINIESTRO

De acuerdo con los primeros informes de la Fiscalía de Sonora, el fallecimiento de Jhoanna habría sido consecuencia directa del siniestro que dejó 23 personas muertas y 12 heridas, entre ellas varios menores de edad. Su familia acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) para confirmar su identidad, al igual que otras ocho familias que buscan a sus seres queridos entre las víctimas.

El fiscal estatal, Gustavo Salas Chávez, informó que los trabajos de identificación avanzan y que se han tomado medidas para facilitar el proceso. "Estamos ordenando primero fotográficamente y posteriormente se hará el reconocimiento físico", explicó a los medios.

FISCALÍA APUNTA A UN ACCIDENTE COMO POSIBLE CAUSA

La principal línea de investigación señala que la explosión y el incendio habrían sido provocados por una falla eléctrica. Según el fiscal, los peritos concentran su atención en un transformador que se encontraba dentro del local.

"La hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental, y la línea de investigación versa respecto de un transformador en el interior del establecimiento", detalló en un comunicado oficial.

Salas Chávez fue enfático al afirmar que, hasta el momento, no existen indicios que apunten a que el siniestro haya sido intencional. "Queremos ser muy responsables: no tenemos ningún elemento de prueba que nos permita pensar en esa posibilidad", aseguró.

Entrevista del Fiscal General de Justicia de Sonora, Gustavo Salas Chávez, sobre incendio en tienda de autoservicio en Hermosillo: pic.twitter.com/R452mC1Jg3 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 2, 2025

ESPERAN RESULTADOS DE LOS PERITAJES

Las autoridades indicaron que los peritos no podrán ingresar por completo al inmueble hasta que el Departamento de Bomberos finalice la remoción de escombros y garantice la seguridad estructural del edificio. Una vez que se cumplan esas condiciones, los especialistas podrán determinar con precisión las causas del siniestro.

El fiscal explicó que la mayoría de las víctimas, incluyendo a Jhoanna Hernández, habría perdido la vida por inhalar gases tóxicos, lo que facilitará los procesos de identificación.

También confirmó que entre las personas afectadas hay varios menores de edad, aunque aún no se cuenta con un registro definitivo de las edades o condiciones de todos los fallecidos.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y FAMILIAS

El secretario de Salud de Sonora, por instrucción del gobernador, coordina junto con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas la atención médica y psicológica de los heridos, así como el acompañamiento a los familiares de quienes perdieron la vida.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades piden paciencia a las familias mientras concluyen los trabajos de identificación y peritaje. La comunidad hermosillense, consternada, ha manifestado su solidaridad con los afectados por esta tragedia que ha dejado una profunda huella en la ciudad.