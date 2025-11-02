Canadevi: Precios de vivienda quedaron desfasados

La inflación y el costo financiero han rebasado el poder adquisitivo de una vivienda en los últimos años, informó Norberto Larrinaga Buelna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Sonora, y destacó que actualmente las casas de mayor demanda oscilan entre los 800 mil hasta los 2 millones de pesos.

Dijo que este año cerrarán con datos positivos al alcanzar un aproximado de 6 mil 700 casas construidas en todo el Estado, de las cuales 3 mil 800 corresponden a la capital del Estado, tan solo de vivienda tradicional.

"Ahorita estamos hablando de viviendas de 850 mil pesos hasta 8 millones de pesos, pero lo fuerte es 2 millones para abajo es lo que más se está colocando ahorita. Lo que se ha visto más afectado es la vivienda de los 4 millones hacia arriba, esta se ha estado castigada este año, pero la vivienda de 850 mil pesos a 2 millones de pesos tiene muy buen movimiento", dijo Larrinaga Buelna.

Resaltó que la inflación y el costo financiero han desfasado el precio y la gente que vende una casa no le alcanza para comprar una casa nueva y esto ha venido afectando en todo el Estado y también a nivel nacional.

Respecto a la vivienda del Bienestar comentó que el costo subió a 630 mil pesos la del primer piso en base a los ajustes que se han tenido o que ha habido sobre que no quieren cuatro pisos y que ahora van a ser tres pisos.

"Uno de los ajustes es que el primer piso va a costar 630 mil pesos y luego va a ir bajando, pero yo creo que se están acomodando las piezas para que este programa sea un éxito. Y las primeras viviendas se tienen consideradas entregar en enero, febrero, el año que entra", señaló el presidente de Canadevi.