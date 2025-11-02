Guaymas contará con un centro de justicia para las mujeres

Con el objetivo de que exista un centro de justicia para las mujeres en Guaymas para que se pueda planear, elaborar e impulsar estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas víctimas, la Secretaría de las Mujeres otorgará un subsidio de 14 millones 50 mil 650 pesos para su operación.

El centro de justicia para las mujeres es un espacio que ofrece atención integral y gratuita a víctimas de violencia de género y a sus hijos hasta los 12 años, brindando servicios multidisciplinarios, como apoyo psicológico, asesoría jurídica y atención médica, para ayudar a las víctimas a acceder a la justicia, garantizar sus derechos y recuperarse.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado, realiza esfuerzos para eficientar los servicios de atención a las víctimas de violencia de género e investigación promoviendo el "Modelo de Priorización de Casos de Alto Riesgo", lo que originó capacitación del personal del Centro de Atención Temprana y la Unidades de investigación del ministerio público.

La estrategia de la Fiscalía es buscar promover la denuncia en la población guaymense, debido a la demanda de los servicios integrales para atender a las mujeres víctimas de violencia que van en aumento. La existencia de un centro en dicho municipio es parte de la atención que se está brindando a las mujeres, teniendo esta urgencia a raíz de que las autoridades concluyeron que hay un notable aumento progresivo en los indicadores de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.

Además, el 25 de noviembre de 2021, en Guaymas se tuvo lugar un feminicidio que ha sido considerado como emblemático al surgir durante una manifestación feminista frente al palacio municipal, por lo que contar con un dicho centro atiende el reclamo feminista del puerto.

Para poder llevar esto a cabo, la dependencia tendrá que presentar un proyecto que tendrá como objetivo fortalecer el inmueble dedicado a la operación del Centro de Justicia para las Mujeres en Guaymas a través del reforzamiento y desarrollo de estructuras. Este centro dependerá de la Fiscalía General del Estado, pero se contará con un enlace con la secretaría de las mujeres.