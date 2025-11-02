Sonorenses, de luto por la tragedia en Waldo´s

Con un ambiente de tristeza e incertidumbre, es como se encuentra el centro de la ciudad de Hermosillo por la explosión que se vivió la tarde del sábado donde resultaron 23 personas sin vida, entre empleados y clientes de la tienda Waldo's, ubicada en la calle Doctor Noriega entre Matamoros y Juárez.

Hasta este domingo el lugar aún se encontraba acordonado y con las calles mencionadas cerradas con vallas, custodiadas por elementos de seguridad pública estatal y municipal, mientras que justo en la tienda se alcanzaba a observar el trabajo de peritaje que estaban realizando los agentes de investigación.

DOLOROSO ESCENARIO

Quien también se encontraba cerca del lugar el día de la tragedia, es Carlos Alberto Tolquino Reyes, trabajador de una pizzería ubicada a corta distancia del siniestro, narrando que fue de compras y que antes de llegar a Waldo´s, fue la explosión.

"Salió la lumbre de la primera ventana hasta arriba y me quedé en shock, vi como explotó, y la gente que estaba en la calle estaba bien incinerada ya sin ropa, nada y ya no podíamos hacer nada, porque aparte de que estaba la gente ahí, empezó a tronar la tienda de Waldo´s como que eran las latas de refresco o de spray, no sé qué era, pero estaban tronando", describió Carlos Alberto.

Narró que toda la gente corrió de un lado a otro, para los estacionamientos, de una esquina a otra y que nadie podía hacer nada, mientras la gente estaba ahí gritando, siendo señoras la mayoría de los presentes y en la calle había personas quemadas acostadas, sin ropa. "Pero fue muy rápido que nadie, nadie, no podían hacer nada".

Tolquino Reyes, manifestó que el ambiente entre los que el centro es su segundo hogar por la vida laboral que llevan, se siente triste. "Es una tragedia que nadie se lo desea, yo realmente lo vi y no deseo que nadie vea gente así, incinerada, aunque luego se los llevó la patrulla y se empezaron a cerrar las calles.

La movilización que se hizo de las patrullas la tarde del sábado 1 de noviembre, nos remontó al cinco de junio del 2009, comentó uno de los comerciantes de un negocio cercano a la tienda Waldo´s lamentando los hechos y describiendo un ambiente de tristeza, pero atendiendo a sus clientes.

LOS COMERCIANTES

Por parte la Unión de Comerciantes del Centro Hermosillo, dijo que con profundo dolor recibieron la noticia y que, como comunidad les enluta esta tragedia. "Este lamentable hecho nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de mantenernos unidos como hermosillenses. Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía", expresó Rubén López Peralta, Presidente Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo.

Dijo que esto se trata de un evento aislado y que los comercios del centro siguen comprometidos con la seguridad de nuestros clientes, colaboradores y visitantes, cumpliendo con los lineamientos y protocolos de protección civil y realizando mantenimientos constantes a nuestras instalaciones.

"Hermosillo es una comunidad fuerte y solidaria. El centro Hermosillo sigue siendo un espacio seguro y de encuentro para todos y como siempre, estamos aquí para servirles con responsabilidad y compromiso", puntualizó López Peralta.

CIERRAN TODOS LOS WALDO`S

Son un total de 68 tiendas Waldo´s las que existen en el Estado, mismas que permanecieron cerradas por instrucción de protección civil del gobierno del Estado con la finalidad de que estas sean revisadas, informó Adolfo Salazar Razo, secretario de gobierno.

Explicó que esto surgió luego de que detectaron que la tienda no contaba con un programa interno autorizado de Protección Civil y enlistó que en 2019 la empresa obtuvo su primer programa interno de protección civil autorizado por la administración anterior, y en 2020 fue revalidado, pero en una nueva revisión de 2021 se determinó que no cumplía con los requisitos necesarios.

"En 2021, ya en esta administración, se concluyó en un sentido negativo el programa interno de Protección Civil. Cada uno de los trámites y permisos se encuentra en revisión y análisis, y es parte de la investigación de la Fiscalía", precisó Salazar Razo durante una rueda de prensa.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

El Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, aclaró que las investigaciones siguen su curso y que hasta el momento sigue en pie la teoría de que fue algo que surgió desde el interior de la tienda. Asimismo informó que faltaba por identificar a un menor de edad y otra persona adulta, los cuales se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo).

ESTADO DE SALUD

Respecto al estado de salud en el que se encuentran los heridos, el secretario de salud del gobierno del Estado, José Luis Alomía Zegarra, informó que está una mujer ya contaba con la pre-alta y que era probable que este domingo sea dada de alta, mientras el resto se encuentra llevando las debidas atenciones.

Algunas de las instituciones que se encuentran atendiendo a los heridos del siniestro son el Issste donde se está internada Brenda Daniela Pacheco Pereda, de 45 años y Meredith Oyukii Vicente Pacheco de 15 años; en el hospital general del Estado estuvieron Concepción Moraga Cervantes de 53 años y Juan Manuel Castillo Lugo de 47 años, quienes solicitaron su alta voluntaria.

En la clínica del IMSS 14 se atiende a Tomasa Ochoa Vázquez de 64 años; en la clínica Noroeste está María Isabel Mórale Bracamontes de 20 años y Marco Segundo Reyes de 80 años; mientras que en la clínica IMSS Juárez está Aurelia Dórame Medina de 52 años y Jesús Manuel Casillas Ochoa de 38 años; y finalmente en IMSS 37 se atiende a Dana Valeria Hernández de 16 años, Dilenia Adriana Corrales de 37 años u Armando Álvarez Grijalva 18 años.