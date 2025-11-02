  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 2 De Noviembre Del 2025
Sonora

Alfonso Durazo aclara que hay dos cuerpos sin reconocer en Semefo

Continúan brindando atención a los afectados; algunos ya fueron dados de alta

Nov. 02, 2025
Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño
Son dos cuerpos los permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) aún sin reclamar, informó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, destacando que siguen trabajando para lograr su identificación.

También dio a conocer que la atención médica brindada a 15 personas afectadas en distintos hospitales, ya son doce las que han sido dadas de alta y tres continúan hospitalizadas, recibiendo atención constante y especializada.

"A las familias que lo han solicitado, les hemos ofrecido la posibilidad de recibir atención en los hospitales que ellas decidan, respetando siempre la opinión de los médicos tratantes. El gobierno del Estado brindará todas las facilidades para garantizar la mejor atención posible. Desde el primer momento, activamos una ruta integral de apoyo", expresó Durazo Montaño.

Dijo que cada familia afectada ha contado con el acompañamiento personal de integrantes del gabinete oficial del gobierno del Estado, quienes supervisan los servicios y apoyos en coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal.

"Equipos multidisciplinarios permanecen desplegados en hospitales y en el Semefo, asegurando atención médica, psicológica y legal a quienes la necesitan, además de los servicios funerarios y traslados, se brinda atención emocional, asesoría jurídica y acompañamiento humano", dijo el gobernador.

Durazo Montaño, dijo reconocer y agradecer el compromiso de los rescatistas, personal médico de protección civil y de seguridad, así como la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que con humanidad y entrega se han mantenido junto a las familias desde el primer momento.

Por último, subrayó que ninguna familia enfrentará sola este dolor y que la prioridad para el gobierno de Sonora seguirá siendo cuidar de las víctimas, de sus familias y de quienes aún luchan por recuperarse.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

