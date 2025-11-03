Rinden homenaje a los fieles difuntos

Un total de 80 mil personas visitaron los panteones de Navojoa durante lo que fue la ceremonia de velación por el Día de Muertos, en el que gracias al operativo de seguridad y vigilancia se logró mantener el saldo blanco.

Según el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, se logró conservar la tranquilidad y cumplir con la tradición al interior de los 13 cementerios con los que cuenta la ciudad, en el que la vigilancia permaneció durante los días 1 y 2 noviembre.

"Agradezco todo el trabajo, la dedicación, la responsabilidad y el trabajo de cada dependencia y corporación por su entusiasmo, para que las familias pasaran una velada digna, segura y feliz", externó.

El programa de seguridad en esta ocasión se llevó a los camposantos Jardín, Viejo, y Las Piedritas, situados en el área urbana, además en las comisarías, con los panteones ubicados en Santa María del Buaraje, Guayparín, Rosales, Camoa, Tesia, Masiaca, Bacabachi, Pueblo Mayo, Cohuirimpo y Recodo, en donde se reforzará la seguridad.

Asimismo, resaltó la colaboración ciudadana para mantener la tranquilidad al interior de las necrópolis, evitando con ello cualquier incidente o congestionamiento vial.

Hasta la tarde del domingo, visitantes seguían llegando a los cementerios de Navojoa para visitar a los fieles difuntos.

Previamente, los camposantos en Navojoa fueron limpiados y acondicionados, además de haber sido fumigados para limitar riesgos de salud entre la población que este año optó por visitarlos.

La mayor afluencia se tuvo en los tres cementerios ubicados en el área urbana de Navojoa, los cuales fueron el Jardín, Viejo, y Las Piedritas