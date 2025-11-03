Clima en Sonora hoy, 3 de noviembre: Un nuevo frente frío acecha al estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, dio a conocer las condiciones del clima en Sonora para hoy, 3 de noviembre.

La dependencia informó que durante este lunes prevalecerán condiciones estables en gran parte del estado, debido a la presencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera.

Esto favorecerá cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en todo el territorio sonorense.

TEMPERATURAS PARA HOY

Durante la mañana se espera un ambiente frío a fresco en municipios de la región montañosa, con temperaturas mínimas entre 4°C y 15°C. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con valores que oscilarán entre 30°C y 38°C.

Asimismo, Protección Civil adelantó que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país los días 7 y 8 de noviembre, lo que podría generar un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA