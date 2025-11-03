Clima en Sonora hoy, 3 de noviembre: Un nuevo frente frío acecha al estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, dio a conocer las condiciones del clima en Sonora para hoy, 3 de noviembre.
La dependencia informó que durante este lunes prevalecerán condiciones estables en gran parte del estado, debido a la presencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera.
Esto favorecerá cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en todo el territorio sonorense.
TEMPERATURAS PARA HOY
Durante la mañana se espera un ambiente frío a fresco en municipios de la región montañosa, con temperaturas mínimas entre 4°C y 15°C. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con valores que oscilarán entre 30°C y 38°C.
Asimismo, Protección Civil adelantó que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país los días 7 y 8 de noviembre, lo que podría generar un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: mínima de 19°C y máxima de 38°C; humedad del 50%, vientos de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón: mínima de 19°C, máxima de 37°C; humedad del 60%. Cielos despejados, sin lluvia, vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h.
- Nogales: mínima de 9°C y máxima de 29°C; humedad del 45%. Cielos despejados, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
- San Luis Río Colorado: mínima de 16°C, máxima de 34°C; humedad del 40%. Cielos parcialmente nublados, sin probabilidad de lluvia, vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h.
- Navojoa: mínima de 19°C, máxima de 39°C; humedad del 65%. Cielos despejados y sin lluvia.
- Agua Prieta: mínima de 8°C, máxima de 31°C; humedad del 50%. Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.
- Guaymas: mínima de 20°C, máxima de 32°C; humedad del 70%. Cielos despejados y vientos de hasta 40 km/h.