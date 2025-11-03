Atenderán en EU a víctimas de Waldo´s

Continúan tres personas hospitalizadas en Hermosillo, por quemaduras provocadas por la explosión en la tienda de conveniencia Waldo´s; sin embargo, por la gravedad de una de ellas, se enviará a un nosocomio de Arizona, informó el secretario de salud de Sonora, José Luis Alomía Zegarra.

Dijo que 12 personas previas fueron dadas de alta por mejoría, que ya se encuentra en su domicilio, y les están brindando seguimiento para ver que la evolución continúe siendo favorable, y pendiente por si en algún momento requieren alguna reevaluación u otro estudio de tratamiento.

El secretario de Salud, detalló que hay tres personas que todavía están hospitalizadas, dos de ellas son los casos más graves, que corresponden a un hombre de 81 años y una mujer de 20 años, ambos internados en un hospital privado.

"La mujer de 20 años está en condiciones de estabilidad, su evolución ha sido favorable y esa estabilidad nos va a permitir poder llevar a cabo el traslado de esta persona a un hospital en el estado de Arizona especializado en el tema de atención a pacientes con quemaduras", explicó el secretario de salud.

Añadió que la familia autorizó esta transferencia a la Secretaría de Salud con ayuda del gobierno, para lo cual ya está llevando a cabo este procedimiento. "Estamos ya esperando la confirmación general. A las 11 de la mañana ya entraron en este caso los médicos especialistas del hospital privado y del hospital en el estado de Arizona para identificar todas las necesidades que se requieren". Detalló que será un traslado en una ambulancia especializada para poder conservar y cuidar todos los factores de riesgo que se tienen que proteger para este tipo de acciones.

Por otra parte, resaltó que otro de los pacientes internados es una adolescente de 16 años que se encuentra en este momento en una de las comunidades de los servicios de salud, con lesiones menores, por lo cual prácticamente está en observación para efectos de cuidar las heridas o las lesiones y se espera que pudiera estar en condiciones de alta dentro en las próximas 48 horas.

José Luis Alomía Zegarra