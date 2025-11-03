Sin concluir estudios periciales en Waldo's

La unidad de Protección Civil dio autorización para que peritos pudieran ingresar al lugar de la explosión en la tienda Waldo´s, una vez que determinaron que era un lugar seguro para poder realizar las labores correspondientes, informó la directora general de Servicios Periciales, Patricia Orduña Pastrana.

Detalló, que en lo correspondiente a los trabajos de la red de servicios judiciales en el tema de los hechos se llevó a cabo a partir de las 6 horas del día 2 de noviembre, una vez que el área de Protección Civil les reportó que era una base segura para proceder con la jornada de campo, fotografía coherente, así como el ingreso de expertos, pero que estos resultados se darán a conocer una vez que se concluya.

"Por el momento, la información se ha publicado en el ministerio técnico que se inscribe en la misma tarjeta de investigación. Por otro lado, con esta fecha han iniciado trabajos con ingenieros en la industria renovable e ingenieros eléctricos, quienes ingresan a diferentes tiempos para evitar niveles preconcebidos en el trabajo de ambos grupos de expertos", resaltó Orduña Pastrana.

La funcionaria añadió que en las próximas horas se espera la llegada de más expertos en diversas áreas para que estos, realicen sus análisis.