Hermosillenses colocan altar en memoria de los fallecidos por explosión

En honor a los fallecidos por la explosión de la tienda Waldo´s el fin de semana, moradores, comerciantes y trabajadores de distintos locales, acuden al sitio del siniestro para colocar flores y veladoras, así como una cruz realizada con sal y papel picado para formar un altar en su memoria.

Son trabajadores de los locales aledaños a Waldo's, quienes con un rostro desencajado llegan a colocar sus veladoras, junto con los moradores quienes se detienen a observar la escena y hasta realizar una oración para pedir por su eterno descanso y el bienestar de quienes aún se encuentran internados.

Entre el olor a quemado por la escena del siniestro, se distingue el aroma de la parafina de unas sesenta velas de distintos tamaños, que se mantienen encendidas día y noche, las cuales van en aumento con el pasar de las horas.

ABREN OTRO WALDO`S

Luego de que registrara una explosión en una tienda Waldo´s en Hermosillo, el gobierno del Estado había ordenado cerrar todas las tiendas, que en total son sesenta y ocho, sin embargo, este lunes, se detectaron algunos establecimientos con las luces encendidas y trabajadores en su interior, pero con la puerta cerrada, evitando el ingreso de clientes.

Respecto a este tema, la Fiscalía General del Estado, informó que las sucursales hasta en tanto no se realicen los mecanismos de revisión e inspección en cada una de estas tiendas y que esté plenamente garantizada la seguridad de las personas permanecerán cerradas, debido que no se sabe si se trata de un modelo similar al de la tienda de Hermosillo.

Se aclaró que son los ayuntamientos los que tienen la facultad expresa para realizar las clausuras respectivas y quienes deberán de hacer lo propio retirando primero a la gente que pudiera estar en el interior del establecimiento para de inmediato realizar las acciones que garanticen la seguridad para evitar también que se pierdan las fuentes de empleo al cerrar plenamente las tiendas.