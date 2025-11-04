  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 4 de noviembre: ¿Cuándo llegará el nuevo frente frío y cómo afectará al estado?

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos

Nov. 04, 2025
Ya se sienten los amaneceres más frescos en Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, dio a conocer las condiciones del clima en Sonora para este 4 de noviembre.

La dependencia informó que durante este día continuará dominando un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, lo que mantendrá condiciones estables y cielos mayormente despejados en gran parte del territorio sonorense, sin probabilidad de lluvia.

Se prevé un ambiente frío a fresco por la mañana en los municipios de la región montañosa, con temperaturas mínimas entre los 4°C y los 15°C, mientras que durante la tarde se espera un ambiente cálido a caluroso, con valores que oscilarán entre los 30°C y los 38°C.

SE APROXIMA OTRO FRENTE FRÍO

Asimismo, la dependencia estatal informó que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país entre los días 7 y 8 de noviembre, lo que podría generar un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas en distintas zonas del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Mínima de 19°C y máxima de 38°C; humedad relativa del 50%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 19°C y máxima de 37°C; humedad del 65%. Vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos despejados, sin probabilidad de precipitación.
  • Nogales: Mínima de 9°C y máxima de 28°C; humedad del 50%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y sin lluvias.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 16°C y máxima de 34°C; humedad del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados.
  • Navojoa: Mínima de 19°C y máxima de 38°C; humedad del 65%. Vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados, sin probabilidad de lluvia.
  • Agua Prieta: Mínima de 8°C y máxima de 30°C; humedad del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.
  • Guaymas: Mínima de 21°C y máxima de 33°C; humedad del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos mayormente despejados y sin lluvias.
