Clima en Sonora hoy, 4 de noviembre: ¿Cuándo llegará el nuevo frente frío y cómo afectará al estado?

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, dio a conocer las condiciones del clima en Sonora para este 4 de noviembre.

La dependencia informó que durante este día continuará dominando un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, lo que mantendrá condiciones estables y cielos mayormente despejados en gran parte del territorio sonorense, sin probabilidad de lluvia.

Se prevé un ambiente frío a fresco por la mañana en los municipios de la región montañosa, con temperaturas mínimas entre los 4°C y los 15°C, mientras que durante la tarde se espera un ambiente cálido a caluroso, con valores que oscilarán entre los 30°C y los 38°C.

SE APROXIMA OTRO FRENTE FRÍO

Asimismo, la dependencia estatal informó que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país entre los días 7 y 8 de noviembre, lo que podría generar un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas en distintas zonas del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA