Fiscalía de Sonora identifica a las víctimas faltantes del incendio en Waldo's

Después de cuatro días de que el Servicio Médico Forense (Semefo) realizara las pruebas correspondientes a dos cuerpos que llegaron tras la explosión en la tienda Waldo´s de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que se trata de un hombre de 63 años y una mujer de 38 años.

En el siniestro ocurrido la tarde del 1 de noviembre de este año, perdieron la vida 23 personas, quienes ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares, a excepción de estos dos cuerpos que, debido a las condiciones en que quedaron tras la explosión, no habían podido ser reconocidos.

Finalmente, y después de cuatro días de investigación mediante pruebas de ADN, la Dirección General de Servicios Periciales informó que las víctimas corresponden a un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, y una mujer de 38, procedente de Caborca, Sonora.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de estas víctimas del incendio en la tienda ubicada en la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez. Sin embargo, con su identificación, la Dirección General de Servicios Periciales concluye el proceso de entrega de reportes de identificación de las 23 personas fallecidas en la tragedia.