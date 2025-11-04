Piden donadores de sangre para hospitalizados

Aún está en espera el traslado de la joven que resultó gravemente herida de quemaduras debido a la explosión de la tienda Waldo´s, mientras tanto la comunidad difunde mensajes de apoyo para la donación de sangre tanto para ella como para el señor de 81 años que también se encuentra internado en la clínica del Noroeste.

De acuerdo a información oficial brindada el día lunes por parte de la secretaría de salud estatal, ya está autorizada por parte de los familiares, el traslado de la joven de veinte años de edad hacia el Estado de Arizona en Estados Unidos, para ser tendida en un hospital especialista en quemaduras graves, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo la operación del traslado.

A través de redes sociales y medios de comunicación, la comunidad en la capital del Estado se ha solidarizado con las víctimas que aún se encuentran hospitalizadas y han estado difundiendo mensajes para solicitar donación de sangre para ambas personas que se registraron con quemaduras de gravedad.

La estudiante es María Isabel Morales Bracamontes, de la licencia en psicología de la Universidad de Sonora, para quien se requieren donadores de sangre tipo A-, haciendo el llamado para que acudan al Banco de sangre de la Clínica del Noroeste, ubicado en la calle Juárez de la colonia Centro en Hermosillo.

También se solicita donadores de sangre para el señor Marco Segundo Reyes, de 81 años, quien continuará recibiendo atención médica en la clínica del Noroeste, aunque se encuentra en un estado de salud crítico, no será enviado a Arizona como el caso anterior mencionado.

Segundo Reyes, tiene el 90 por ciento de su cuerpo con quemaduras graves, informó su esposa, Luz del Carmen Félix. Por tal motivo, quien trabajaba como paquetero en la tienda Waldo´s, se solicita donadores de sangre tipo O+ de igual forma se espera que se apoye acudiendo a la clínica el Noroeste.