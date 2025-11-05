  • 24° C
Sonora

Presiona CTM por hospital en Navojoa

Trabajadores reclaman atención médica, señala Peña Enríquez

Nov. 05, 2025
Terminar pronto el nuevo Hospital del IMSS en Navojoa, para reforzar la atención médica, es una de las necesidades que más reclama la clase trabajadora, consideró Guillermo Peña Enríquez, dirigente de la CTM Navojoa.

El también integrante del Comité Ciudadano de Seguimiento a la Obra explicó que el pasado 31 de octubre se tenía prevista la entrega de la obra civil al IMSS para iniciar con el equipamiento; sin embargo, no se ha brindado información oficial sobre si ya fue entregada o si se postergó.

No obstante, reconoció la necesidad de que el hospital entre en funciones lo antes posible, dado que, paralelamente a esta obra, se llevan a cabo trabajos de restauración en el antiguo Hospital del IMSS, donde, a raíz de las obras, por momentos se dificulta el uso de quirófanos y otros servicios.

imagen-cuerpo

“Ya se nos dio a conocer por parte del IMSS que se está haciendo un esfuerzo por mejorar la atención, ya que las obras que se están realizando en el antiguo hospital han impactado en una correcta atención, una situación que refleja la necesidad de contar con un hospital nuevo”, describió.

Recordó que persiste el añejo problema de desabasto de medicamentos, lo cual representa un área de oportunidad importante. Por ello, expresó su confianza en que con la apertura del nuevo hospital, la atención médica mejore significativamente.

El líder cetemista explicó que el retraso en los servicios en la actual unidad médica ha generado que se pospongan cirugías, algunas de las cuales son enviadas desde Ciudad Obregón, lo que genera inconformidad entre los trabajadores

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

