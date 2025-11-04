  • 24° C
Policiaca

Identificadas todas las víctimas del incendio en Waldos de Hermosillo

Las últimas personas en ser identificadas son un hombre de 63 años originario de Guadalajara, y una mujer de 38 años, de Caborca

Nov. 04, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por medio de la Dirección General de Servicios Periciales terminó con la identificación de los 23 occisos a consecuencia del incendio de la tienda Waldos del Centro de Hermosillo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, toda vez que las dos personas que se mantenían en calidad de desconocidas han sido plenamente identificadas.

Estas últimas dos personas son un hombre de 63 años originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria del municipio de Caborca.

El saldo de personas sin vida es de 23; dos menores de edad de sexo femenino, 4 menores de edad de sexo masculino, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco masculinos adultos. En cuanto a los trabajos en el procesamiento del lugar de los hechos, se mantienen por parte de la Fiscalía.

