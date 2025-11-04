  • 24° C
Policiaca

Detienen a presunto feminicida en Etchojoa

El sujeto; identificado de manera extraoficial como “El Maguito”, es ex pareja de la víctima

Nov. 04, 2025
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ejecutó orden de aprehensión en contra de un hombre, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en agravio de su ex pareja sentimental, de 27 años, ocurrido en Etchojoa.

Al cumplimentarse la orden judicial, el sujeto quedó a disposición del Juez correspondiente para la audiencia inicial.

De manera extraoficial, se pudo conocer que el individuo responde al nombre de Jesús “N”, alias “El Maguito”.

Los hechos de los que es acusado, ocurrieron el pasado lunes en un domicilio ubicado en el Campo 9, conocido como La Loma, perteneciente a la Comisaría de San Pedro Nuevo. La víctima; identificada como Guadalupe “N”, fue hallada a la orilla del Río Mayo e identificada por una familiar.

