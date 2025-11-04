  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Muere "El Chana" tras ser acribillado al sur de Ciudad Obregón

El hombre de 30 años dejó de existir mientras recibía atención médica

Nov. 04, 2025
Muere "El Chana" tras ser acribillado al sur de Ciudad Obregón

Horas después de ser agredido a balazos, Víctor Y. H. de 30 años, dejó de existir, convirtiéndose en la tercera persona asesinada en Cajeme durante el mes de noviembre.

"El Chana", como también era conocido, se encontraba en un parque ubicado en calle Paseo las Palmas y Cardenal, en la colonia Esperanza Tiznado, cuando uno de dos sujetos le disparó en repetidas ocasiones, para después emprender la huida.

Aún con vida, paramédicos de Cruz Roja llevaron a Víctor al Hospital, donde recibió atención médica; sin embargo, horas después dejó de existir, a causa de las heridas que le ocasionaron los proyectiles.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo del análisis de evidencias y demás investigaciones, con el objetivo de ubicar a los responsables, de igual modo, se pudo conocer que se desplegó un intenso operativo en el sector sur de Ciudad Obregón.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vinculado a proceso Guillermo "N" por robo agravado y secuestro exprés en Hermosillo
Policiaca

Vinculado a proceso Guillermo "N" por robo agravado y secuestro exprés en Hermosillo

Noviembre 04, 2025

Está relacionado a los hechos ocurridos la mañana del viernes en la colonia Centro, donde se apoderaron de 200 mil pesos

Detienen a presunto feminicida en Etchojoa
Policiaca

Detienen a presunto feminicida en Etchojoa

Noviembre 04, 2025

El sujeto; identificado de manera extraoficial como "El Maguito", es ex pareja de la víctima

Arde tráiler en la Caseta de Cobro de Esperanza, al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Arde tráiler en la Caseta de Cobro de Esperanza, al norte de Ciudad Obregón

Noviembre 04, 2025

El incidente no dejó personas lesionadas, solo elevadas pérdidas materiales.