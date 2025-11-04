Muere "El Chana" tras ser acribillado al sur de Ciudad Obregón

Horas después de ser agredido a balazos, Víctor Y. H. de 30 años, dejó de existir, convirtiéndose en la tercera persona asesinada en Cajeme durante el mes de noviembre.

"El Chana", como también era conocido, se encontraba en un parque ubicado en calle Paseo las Palmas y Cardenal, en la colonia Esperanza Tiznado, cuando uno de dos sujetos le disparó en repetidas ocasiones, para después emprender la huida.

Aún con vida, paramédicos de Cruz Roja llevaron a Víctor al Hospital, donde recibió atención médica; sin embargo, horas después dejó de existir, a causa de las heridas que le ocasionaron los proyectiles.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo del análisis de evidencias y demás investigaciones, con el objetivo de ubicar a los responsables, de igual modo, se pudo conocer que se desplegó un intenso operativo en el sector sur de Ciudad Obregón.