Arde tráiler en la Caseta de Cobro de Esperanza, al norte de Ciudad Obregón

Un voraz incendio arrasó con un tráiler durante la mañana de este martes, situación que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos, así como a las corporaciones policiacas.

El siniestro ocurrió poco antes de las 07:00 horas, en la Caseta de Cobro de Esperanza, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera Internacional tramo Ciudad Obregón – Libramiento Guaymas.

El tractocamión circulaba por la rúa federal, cuando comenzó a incendiarse de manera repentina, lo que obligó al chofer a detener la marcha y pedir ayuda.

Mientras elementos de la Guardia Nacional División Caminos y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) resguardaban la zona y dirigían el tráfico, los bomberos se encargaron de sofocar las llamas que consumieron la unidad de carga. Para ello, emplearon cinco unidades, y participaron un total de ocho elementos. A pesar de que los daños fueron graves, el incidente no dejó personas heridas.