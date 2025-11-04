  • 24° C
Policiaca

Arde tráiler en la Caseta de Cobro de Esperanza, al norte de Ciudad Obregón

El incidente no dejó personas lesionadas, solo elevadas pérdidas materiales.

Nov. 04, 2025
Los bomberos trabajaron durante varios minutos para poder sofocar las llamas
Un voraz incendio arrasó con un tráiler durante la mañana de este martes, situación que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos, así como a las corporaciones policiacas.

El siniestro ocurrió poco antes de las 07:00 horas, en la Caseta de Cobro de Esperanza, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera Internacional tramo Ciudad Obregón – Libramiento Guaymas.

El tractocamión circulaba por la rúa federal, cuando comenzó a incendiarse de manera repentina, lo que obligó al chofer a detener la marcha y pedir ayuda.

Mientras elementos de la Guardia Nacional División Caminos y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) resguardaban la zona y dirigían el tráfico, los bomberos se encargaron de sofocar las llamas que consumieron la unidad de carga. Para ello, emplearon cinco unidades, y participaron un total de ocho elementos. A pesar de que los daños fueron graves, el incidente no dejó personas heridas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

