Vinculado a proceso Guillermo "N" por robo agravado y secuestro exprés en Hermosillo

Como resultado de una investigación por parte de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Guillermo "N" por los delitos de secuestro exprés agravado, robo agravado y asociación delictuosa, en perjuicio de tres personas de identidad reservada, en Hermosillo.

Durante la audiencia de control de detención, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el pasado 31 de octubre en la colonia Centro, cuando, en compañía de dos cómplices armados-, de quienes ya se tienen datos para su captura, ingresó a unas oficinas bajo el engaño de solicitar asesoría.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los tres sujetos amenazaron con armas de fuego a las víctimas, las retuvieron en contra de su voluntad y golpearon a una de ellas mientras exigían un pago monetario.

Posteriormente, se apoderaron de aproximadamente 200 mil pesos que se encontraban en el lugar y obligaron a una de las víctimas a trasladarse a un banco cercano para retirar más dinero bajo amenazas de muerte.

Mientras tanto, Guillermo "N" permaneció vigilando a las otras dos víctimas dentro del inmueble, pero al verse descubierta la ilícita operación, para huir retuvo nuevamente a una de ellas y la llevó por la fuerza a su domicilio en la colonia Invasión Tres Reynas, donde fue ubicado y asegurado en flagrancia por elementos policiales tras el llamado de auxilio de la propia víctima. Al momento de su detención, se le aseguró dinero en efectivo por 7 mil 110 pesos.

El juez determinó vincular a proceso al imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.