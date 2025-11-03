  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Intentan asesinar a "El Chana" al sur de Ciudad Obregón

El joven fue atacado a balazos en un parque de la colonia Esperanza Tiznado

Nov. 03, 2025
En estado grave de salud, convalece un joven que durante la mañana del lunes fue atacado a balazos en un parque de la colonia Esperanza Tiznado, al sur de Ciudad Obregón.

La víctima fue identificada como Víctor Y. H., alias "El Chana" de 30 años de edad, quien se encuentra bajo observación médica y custodia policiaca.

El ataque sucedió poco antes de las 12:00 horas, en el parque ubicado en calle Paseo las Palmas entre Codorniz y Cardenal.

Testigos dijeron que dos sujetos se acercaron al afectado, y uno de ellos repentinamente sacó un arma y le disparó en cuatro ocasiones. Posteriormente, los dos tipos huyeron a pie sobre la calle Paseo las Palmas, tomando hacia el poniente.

De acuerdo con los indicios balísticos hallados en el sitio de los hechos, la pistola utilizada en el atentado es de las conocidas como "matapolicías", de calibre 5.7. Dicha evidencia fue asegurada por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, para su posterior análisis.

Por su parte, policías y militares desplegaron un operativo en el sector para tratar de ubicar a los gatilleros; sin embargo, estos no fueron localizados.

 

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

