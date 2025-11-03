  • 24° C
Lo detienen en Panteón de Ciudad Obregón por traer arma prohibida

Agentes que hacían recorridos en el camposanto detectaron al hombre, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente

Nov. 03, 2025
Por la presunta comisión del delito de portación de arma prohibida, un hombre de 41 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

Se trata de Víctor Alfonso "N", quien fue capturado en el Panteón del Carmen, en Ciudad Obregón, cuando los agentes realizaban recorridos de vigilancia, como parte del operativo por el Día de Muertos.

Al hacerle una revisión, los oficiales le encontraron el arma entre sus pertenencias, por lo que procedieron con su detención y traslado a la Jefatura de Policía.

Posteriormente, fue turnado a la autoridad competente, quien se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

