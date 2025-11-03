  • 24° C
Policiaca

Desaparece adulto mayor en el Centro de Ciudad Obregón

El señor de 72 años de edad fue visto por última vez durante la mañana de este lunes

Nov. 03, 2025
A través de redes sociales, amigos y familiares del señor Raúl Zepeda Vélez solicitan apoyo a la ciudadanía para dar con su paradero, ya que se encuentra extraviado.

La última vez que el hombre de 72 años de edad fue visto fue durante la mañana de este lunes, en las inmediaciones de la colonia Centro, donde tiene su domicilio.

El septuagenario es de complexión delgada, tez clara, y cabello cano. Sobre su vestimenta, se dio a conocer que llevaba un pantalón azul y camisa del mismo color. Cualquier información sobre su paradero, debe reportarse al 911.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

