Lo acusan de robar candados en supermercado del Centro de Ciudad Obregón

Luego de que presuntamente intentara llevarse tres candados sin pagar, un hombre fue detenido por agentes de la Policía Municipal.

Lo anterior sucedió en un supermercado ubicado en la avenida Miguel Alemán, en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

Personal de Seguridad del establecimiento, fue quien entregó a Daniel Antonio "N" de 32 años a los agentes, luego de ser descubierto cuando presuntamente cometía el hurto.

Acusado de la probable comisión del delito de robo a comercio, el hombre fue turnado a la Agencia del Ministerio Público, donde se definiría su situación legal.