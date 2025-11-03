  • 24° C
Policiaca

Lo acusan de robar candados en supermercado del Centro de Ciudad Obregón

Daniel Antonio fue entregado a la Policía por los guardias del establecimiento afectado

Nov. 03, 2025
Luego de que presuntamente intentara llevarse tres candados sin pagar, un hombre fue detenido por agentes de la Policía Municipal.

Lo anterior sucedió en un supermercado ubicado en la avenida Miguel Alemán, en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

Personal de Seguridad del establecimiento, fue quien entregó a Daniel Antonio "N" de 32 años a los agentes, luego de ser descubierto cuando presuntamente cometía el hurto.

Acusado de la probable comisión del delito de robo a comercio, el hombre fue turnado a la Agencia del Ministerio Público, donde se definiría su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

