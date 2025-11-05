Despiden al titular de Protección Civil en Sonora tras incendio en la tienda Waldo´s

El gobierno del estado de Sonora informó que, a raíz del incendio que dejó 23 personas fallecidas en la sucursal de la cadena Waldo´s en el centro de Hermosillo, se ha separado del cargo al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora, Armando Castañeda.

DESTITUYEN A ARMANDO CASTAÑEDA

Armando Castañeda había sido nombrado coordinador estatal de Protección Civil tras fungir como encargado de despacho. Cuenta con más de diez años de experiencia en la materia en Sonora.

El relevo oficial aún no ha sido publicado, por lo que se desconoce quién quedará al frente de la dependencia.

Esta destitución se da ante la creciente demanda de las familias de las víctimas para que se esclarezcan responsabilidades y se aseguren sanciones si se determina negligencia.

INCENDIO DE TIENDA WALDO'S EN HERMOSILLO: CONTINÚAN INVESTIGACIONES

El siniestro ocurrió el sábado 1 de noviembre cuando, según versiones oficiales, una explosión precedió el incendio en la tienda.

Testigos relataron apagón, estallido y llamas en el interior del local. Las autoridades estiman que muchas víctimas murieron por inhalación de gases tóxicos. El total confirmado de fallecidos es 23, además de al menos una docena de heridos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora investiga como posible causa una falla en un transformador eléctrico ubicado en el interior del establecimiento, y descartó hasta ahora indicios de que el siniestro haya sido intencional.

Además, la empresa cerró temporalmente las 68 sucursales que opera en el estado para colaborar con la indagatoria.

El incendio no solo causó un profundo impacto humano, sino que pone de nuevo en el centro de la discusión la revisión de protocolos de seguridad, permisos e inspecciones en establecimientos de alta concurrencia.

Se sabe que una exempleada afirmó que la empresa había solicitado registrar pertenencias y fotografías de los trabajadores "por si se quema todo".

La remoción de Armando Castañeda como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora está en proceso de confirmación oficial.

La Fiscalía continúa citando a comparecer a funcionarios municipales, estatales y de la empresa comercial, mientras se obtienen dictámenes periciales sobre la causa del siniestro.

Aún no se ha revelado información respecto al nombramiento de un nuevo responsable de la protección civil estatal y sobre los resultados de la investigación que podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales.