Tránsito Municipal inicia operativo vial

El comandante Aroldo Pérez Cabello recordó que tan solo el pasado lunes se registraron cinco percances, entre ellos un triple choque sobre la carretera Navojoa-Huatabampo que dejó como saldo a tres personas heridas, una de ellas de gravedad.

"Ahorita estamos viendo un mayor flujo de personas en las vialidades, por tanto, hay que tener mucha precaución para evitar este tipo de percances," reiteró, reiteró.

Resaltó que actualmente un gran porcentaje de motociclistas no portan el casco protector y los que lo traen, no lo usan correctamente.

Detalló que desde que inició la administración municipal el 16 de septiembre a la fecha, se llevan contabilizados casi 80 accidentes de tránsito, entre los cuales se han presentado percances graves y leves.

Indicó que tratarán de reducir este número de accidentes viales con operativos permanentes en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en los de mayor flujo donde suelen presentarse los percances.

Reconoció que en Navojoa existe poca educación vial, por lo cual, se requiere de acciones y estrategias que ayuden a reducir el gran porcentaje de accidentes de tránsito.

"Ahorita ya estamos implementando un operativo contra motociclistas que no porten de manera correcta el casco protector y que no cuentan con sus papeles en regla. No queremos que estas acciones sean de una semana o de un solo mes, queremos reducir el incide de accidentes," indicó.

Dijo que más que sancionar, lo que se busca es concientizar y enseñar la educación vial a las personas.