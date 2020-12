Suman ya más de 42 mil casos confirmados por Covid en Sonora

Expuso que existen familias que desde que inició la pandemia no se han vuelto a ver, ya que lo principal es no salir contagiados o de no infectar a sus seres queridos.

El funcionario estatal aclaró que en 8 meses de emergencia sanitaria, 2 cosas han quedado claras: la responsabilidad de atender a los contagiados es del personal de salud, pero la responsabilidad de que no haya más contagios es de cada ciudadano.

PANDEMIA DE COVID EN SONORA

En cuanto a cómo ha evolucionado la pandemia de coronavirus en el estado, se informó la recuperación acumulada de 37 mil 157 personas y 13 pacientes fueron dados de alta.

Por otra parte, se confirmaron 22 muertes en 14 hombres y 8 mujeres, de los cuales 5 vivían en Hermosillo y Agua Prieta, respectivamente; 4 en Nogales, Cumpas 2, y 1 en cada uno de estos municipios: Guaymas, Navojoa, Cajeme, Magdalena, Cananea y San Luis Río Colorado.

Se aclaró que de estos 21 son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 1 de la Secretaría de Salud, para un global de 3 mil 375 muertes.

Los 295 nuevos casos se registraron en 154 mujeres y 141 hombres; acumulándose 42 mil 81 positivos.

Se indicó que 130 son de Hermosillo, 43 de Cajeme, 38 de Caborca, 37 de Nogales, 12 de Navojoa, 8 de San Luis Río Colorado, y 5 de Agua Prieta y de Magdalena, 3 de Huatabampo y 2 de Álamos

En Pitiquito, Banámichi, Sahuaripa, Altar, Etchojoa, Huépac, Puerto Peñasco, Bácum, General Plutarco Elías Calles, Nacozari de García, Cananea y Guaymas 1 cada uno.

Se confirmaron 4 pacientes pediátricos: 3 niñas y 1 niño, para un global de 838 en total y una mujer embarazada, para un acumulado de 304.

De los 295 casos confirmados al virus, 24 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones; la ocupación hospitalaria es de 46 por ciento en instituciones públicas, y 77 por ciento en privadas.