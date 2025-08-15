  • 24° C
Sonora

Sube salario diario en Sonora; esto ganan en promedio los sonorenses

El IMSS ha reportado un aumento en el sueldo dentro de la Entidad, además de señalar que algunos sectores superan el promedio estatal

Ago. 15, 2025
Sube salario diario en Sonora; esto ganan en promedio los sonorenses. Foto: Original
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el salario diario en Sonora ha aumentado, siendo un 10.4% de aumento en el sueldo promedio dentro de la Entidad. Sin embargo; la dependencia también ha revelado que algunos sectores pueden superar el promedio estatal.

Los empleos formales dentro del Estado, el salario diario promedio fue mayor al registrado en diciembre pasado, manteniéndose muy cercano al promedio nacional. Esto representa un crecimiento para varios trabajadores; además de asegurar que algunos empleos pueden obtener un mayor sueldo diario; logrando superar al promedio de Sonora.

SALARIO DIARIO EN SONORA

Al mes de julio, el salario diario promedio en Sonora se ubicó en 601.04 pesos, representando un aumento para los ciudadanos sonorenses. Los hombres dentro de la Entidad empleo formal son los que obtienen mayores ingresos con un promedio de 643.76 pesos; por otro lado, las mujeres registran 539.21 pesos, siendo una brecha de más de cien pesos en el Estado. 

Junto con el aumento del salario diario promedio en Sonora, el IMSS reveló los sectores que tienen mejores ingresos a nivel estatal; estos fueron la Industria Eléctrica y Capacitación y Suministro de Agua Potable, que cuentan con un salario diario promedio de mil 309 pesos; seguido de cerca por las Industrias Extractivas que tienen un sueldo promedio diario de mil 238.59 pesos.

SECTORES CON MEJOR SALARIO DIARIO PROMEDIO EN SONORA

Junto con mostrar el salario diario promedio dentro de Sonora, el IMSS también mostró el aumento de sueldo en los diferentes sectores que hay dentro de la Entidad. Según los datos compartidos por la dependencia; los sectores con mejores ingresos en el Estado, son los siguientes:

  • Industria eléctrica: mil 309 pesos
  • Industrias extractivas: mil 238.59 pesos
  • Industria de la Transformación: 735.97 pesos
  • Servicios sociales y comunales: 714.92 pesos
  • Transportes y Comunicaciones: 664.32 pesos
  • Construcción: 520.52 pesos
  • Servicios para empresas:  484.81 pesos
  • Comercio: 468.12 pesos
Jesús Álvarez
