Piden priorizar modernización de semáforos en Navojoa

El paso de las lluvias en Navojoa ha dejado en manifiesto la necesidad de priorizar un proyecto de modernización en los semáforos que se tienen, ya que muchos se dañan fácilmente, mientras otros ya se encuentran obsoletos.

Con las pasadas lluvias, semáforos situados en el bulevar Sosa Chávez y Lázaro Cárdenas presentaron fallas, adicional a otros más que ya se encuentran sin funcionar, como el caso de la intersección Allende y Diagonal Juárez, a pesar de que en esa zona, el tráfico es recurrente.

Fueron ciudadanos de Navojoa, quienes reconocieron la necesidad de dar atención a este tema, ya que las fallas se presentan de manera constante, no solo por las condiciones climáticas, sino que en algunos casos son por la antigüedad que presentan.

"También se han observado accidentes, hay ocasiones en que dejan de funcionar, pero no hay alguna autoridad que mueva el tráfico, se genera un descontrol", confirmaron.

De parte del Ayuntamiento Municipal, expresaron que es prioritario el que se busque un proyecto de modernización, al estar Navojoa en constante crecimiento, pero sin mejoras en el tema de semáforos.

Según el área de Tránsito Municipal, muchos de los semáforos que presentan fallas recurrentemente, se deben a que las tarjetas inteligentes se dañan, incluso algunas de ellas en condiciones obsoletas.

Aunque se ha señalado que existe un proyecto ejecutivo para renovar los semáforos, no se ha informado de fechas ni secciones prioritarias para llevar a cabo esta inversión.

Algunos semáforos que se encuentran distribuidos en Navojoa, cuentan con una antigüedad de más de 30 años.