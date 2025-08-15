  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 15 De Agosto Del 2025
Sonora

Basura tirada sobre la vía pública en Navojoa provocó inundaciones, llama PC a evitarlo

En los fraccionamientos Brisas del Valle y la Joya es donde se han presentado mayormente inundaciones a causa de basura

Ago. 15, 2025
La basura obstruyó los drenajes pluviales en las pasadas lluvias que se presentaron en Navojoa
La basura tirada sobre la vía pública fue factor determinante para que se presentaran problemas en el drenaje pluvial y se registraran inundaciones durante las lluvias registradas en Navojoa, por lo que es esencial cambiar la cultura y evitar arroja desechos en las calles, describió la Unidad Municipal de Protección Civil.

La UMPC señaló que en las pasadas precipitaciones, los niveles de agua no pudieron bajar en su flujo normal, ya que se encontró un acumulamiento de basura en las rejillas desagüe, lo que desencadenó algunas inundaciones.

Para ello, fue en coordinación con dependencias municipales, cómo se trabajó para realizar las limpiezas adecuadas de manera inmediata y evitar mayores afectaciones.

Sin embargo, ante este tipo de problemáticas que empieza a registrarse y la continuidad de las lluvias que se espera durante las próximas semanas, pidió a la comunidad el tomar conciencia al tirar la basura en su lugar, depositándola en los contenedores especiales, como una manera de evitar afectaciones.

Pero además, el evitar arrojar colillas de cigarro, así como el limitar el desperdicio de ciertas grasas o sustancias corrosivas al drenaje, que llegan a generar taponamientos, además de reducir el uso de bolsas de plástico y mantener las coladeras libres de basura.

La institución de rescate describió que semanas atrás, se realizó la limpieza de canales y drenajes pluviales, precisamente para evitar inundaciones, sin embargo, ahora se requiere la colaboración ciudadana para que no se sigan presentando afectaciones.

"De esta forma evitaremos inundaciones en las calles o afectaciones en nuestros bienes", concluyó.

 

Édgar Coronado
