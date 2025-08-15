Domingos culturales en Álamos promueven turismo

Los domingos culturales se han convertido en la oferta distinta para proyectar el turismo en Álamos, ofreciendo un espectáculo en una temporada donde baja la asistencia de visitantes, actividades que se realizan semana a semana.

Así lo dio a conocer la coordinadora de Turismo Municipal, María José Barriga, quien explicó que cada domingo se realizan actividades culturales que se concentran en la Plaza de Armas, en el que durante la tarde noche se realizan números artísticos como una opción para disfrutar en Álamos.

Recordó que durante esta época del año, el registro de visitantes suele bajar, solo con excepción de cuando se presentan lluvias, por lo que se ha optado por ofrecer nuevos atractivos que impulsan a mover la economía local.

"Son actividades que no solo son para la gente de Álamos, sino para todo el turismo, para quien desee venir, ya tenemos algunas semanas realizándolo y han estado funcionando muy bien", relató.

El pasado fin de semana, la Plaza de Armas fue escenario de la presentación del Ballet Folklórico Yeeyeka, agrupación fundada en 2015 en Navojoa y que este año celebra su décimo aniversario difundiendo y preservando el folclor mexicano, quienes realizaron su representación en los domingos culturales.

La funcionaria municipal indicó que los sectores hoteleros no presentan tanta demanda en esta época del año, al ser mayormente el turismo regional el que acude al pueblo mágico, con visitas de un solo día, sin necesidad de hospedarse.

Sin embargo, concluyó que para brindar una experiencia novedosa, se brindan este tipo de actividades, lo cual contribuye a que se mantenga activa la economía.