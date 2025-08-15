  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 15 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Domingos culturales en Álamos promueven turismo

Aunque son actividades más regionales, también beneficia con la llegada de visitantes a la ciudad

Ago. 15, 2025
Los domingos culturales han aportado a la llegada de más visitantes
Los domingos culturales han aportado a la llegada de más visitantes

Los domingos culturales se han convertido en la oferta distinta para proyectar el turismo en Álamos, ofreciendo un espectáculo en una temporada donde baja la asistencia de visitantes, actividades que se realizan semana a semana.

Así lo dio a conocer la coordinadora de Turismo Municipal, María José Barriga, quien explicó que cada domingo se realizan actividades culturales que se concentran en la Plaza de Armas, en el que durante la tarde noche se realizan números artísticos como una opción para disfrutar en Álamos.

Recordó que durante esta época del año, el registro de visitantes suele bajar, solo con excepción de cuando se presentan lluvias, por lo que se ha optado por ofrecer nuevos atractivos que impulsan a mover la economía local.

"Son actividades que no solo son para la gente de Álamos, sino para todo el turismo, para quien desee venir, ya tenemos algunas semanas realizándolo y han estado funcionando muy bien", relató.

El pasado fin de semana, la Plaza de Armas fue escenario de la presentación del Ballet Folklórico Yeeyeka, agrupación fundada en 2015 en Navojoa y que este año celebra su décimo aniversario difundiendo y preservando el folclor mexicano, quienes realizaron su representación en los domingos culturales.

La funcionaria municipal indicó que los sectores hoteleros no presentan tanta demanda en esta época del año, al ser mayormente el turismo regional el que acude al pueblo mágico, con visitas de un solo día, sin necesidad de hospedarse.

Sin embargo, concluyó que para brindar una experiencia novedosa, se brindan este tipo de actividades, lo cual contribuye a que se mantenga activa la economía.

Édgar Coronado
Édgar Coronado
Contenido Relacionado
Basura tirada sobre la vía pública en Navojoa provocó inundaciones, llama PC a evitarlo
Sonora

Basura tirada sobre la vía pública en Navojoa provocó inundaciones, llama PC a evitarlo

Agosto 15, 2025

En los fraccionamientos Brisas del Valle y la Joya es donde se han presentado mayormente inundaciones a causa de basura

Puerto Peñasco vs Guaymas: ¿qué ciudad tiene las mejores playas? Esto dice la IA
Sonora

Puerto Peñasco vs Guaymas: ¿qué ciudad tiene las mejores playas? Esto dice la IA

Agosto 15, 2025

Ambas regiones ofrecen hermosas costas en el Mar de Cortés; sin embargo, existen diferencias importantes que pueden catalogar a una mejor que la otra

¿Puedes circular con auto Chocolate en carreteras federales de Sonora? Evita multa o decomiso
Sonora

¿Puedes circular con auto "Chocolate" en carreteras federales de Sonora? Evita multa o decomiso

Agosto 15, 2025

Aunque la regularización de estas unidades ha avanzado en los últimos años, todavía hay automóviles que circulan sin este trámite